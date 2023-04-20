سيناتور إيطالي: الشعب صوّت لنا لوقف نشاط مهربي البشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد سيناتور إيطالي الشعب أعطانا صوّته في الانتخابات لأننا تعهدنا بوقف نشاط مهربي البشر.

وقال زعيم كتلة حزب (إخوة إيطاليا) في لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، باولو ماركيسكي، إنه “يكفي الاطلاع على بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) حول معدلات المواليد، لإدراك أن خطر انقراض الشعب الإيطالي أمر حقيقي للأسف”، وبهذا الصدد “ليس هناك أي علاقة العنصرية بمجرد قراءة تافهة للأرقام، وهو ما فعله (وزير الزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو) لولوبريجيدا بالضبط”.

وأضاف ماركيسكي أنه “خلافا لتيار اليسار وأتباع حركة خمس نجوم الذين حكموا في السنوات العشر الماضية، نحن لا نستسلم”، فإنه “واجب على من في الحكومة أن يجد حلولاً لوقف هذا التدهور وإحياء معدل المواليد بسياسات دعم للأسر والنساء”.

وشدد عضو مجلس الشيوخ القول: “إننا نحارب سياسات العولمة الشريرة والمحبة للأجانب في خدمة المالية الدولي، والتي تصب بمصلحة المهربين ومن يدير شؤونهم”. وخلص إلى القول “فليذعن تيار اليسار، لأن الإيطاليين صوتوا لصالحنا من أجل تغيير جوهري في مجال الهجرة السرية ونحن نحقق ذلك”.