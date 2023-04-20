تقرير إيطالي: 36٪ من المواطنين لا يمارسون الرياضة وزيادة وزن 44.5٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهر مسح أجري في إيطاليا، أن في عام 2022، كانت نسبة الأشخاص الذين يفضلون الجلوس، أي الذين يعلنون أنهم لا يمارسون الرياضة أو النشاط البدني في أوقات فراغهم، 36.3٪.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في النسخة العاشرة تقرير الرفاهية العادلة والمستدامة (Bes)، الذي صدر الخميس، أن “المؤشر الخاص بهذا المجال، يُظهر تدهوراً كبيراً مقارنة بعام 2021، عندما كانت النسبة 32.5٪، بينما عاد المؤشر إلى التوقف عند المستويات المسجلة في الفترة عامي 2018-2019، التي سبقت انتشار الجائحة”.

وقال التقرير، إن “زيادة الوزن بين السكان البالغين، التي نمت عام 2020 (عندما كانت قد بلغت 45.9٪، عادت عامي 2021 و2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة، بقيم تساوي 44.4 و44.5٪ على التوالي”. ومع ذلك، “فإن عنصر السمنة في المؤشر لا يزال في ازدياد على المدى الطويل”.

وأشار (إستات) إلى أنه “مرة أخرى: في عام 2022، كانت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات فما فوق والذين يستهلكون ما لا يقل عن أربع حصص من الفاكهة أو الخضار يوميًا 16.8٪”، واختتم مبيناً أن “هذه النسبة تناقصت باستمرار في السنوات الأخيرة، أي بحوالي 20٪ في الفترة من 2015 -2018”.