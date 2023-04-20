مسؤول مالي إيطالي: نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول للعام الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول مالي إيطالي، إن “تغيّر الاتجاه في المؤشرات الاقتصادية الذي طرأ في الربع الأول للعام الجاري، يمكن أن يترجم إلى عودة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان بشكل متواضع”.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد والإحصاء في المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا) سيرجو نيكوليتي ألتيماري في جلسة استماع أمام لجنتي الموازنة بمجلسي النواب والشيوخ الخميس، أنه “بشكل عام، تبدو الصورة على المدى القصير أكثر ملاءمة من تلك التي تستند إليها أحدث توقعاتنا المنشورة في كانون الثاني/يناير الماضي، والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري ولتصل إلى 1.2% في العامين التاليين”.

وذكر ألتيماري، أن “التوقعات الواردة في وثيقة الاقتصاد والمالية، على الرغم من وجود اختلافات قليلة بين الإطار التوجهي وسيناريو التخطيط، فإنها تصوّر نمواً للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1% هذا العام و1.5% العام المقبل”.

وخلص المسؤول في (بانكا ديتاليا) الى القول، إن “المنظورات المشار إليها أعلاه، على الرغم من أنها تتمركز في أعلى مستوى لنطاق التقديرات المتاحة، فهي تتسق بشكل عام مع العناصر التي ذكرتها سلفاً”.