تاياني: الحكومة ستبذل ما بوسعها لتكون روما مقراً لإكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “الحكومة تؤمن بأن السياحة يمكن أن تكون موردًا غير عادي لنمو قطاع العمل والاقتصاد، وهناك مناخ إيجابي يدفعنا إلى اغتنام الفرص”.

وأضاف الوزير تاياني في عرضه بروما الخميس، الحملة الدولية للترويج السياحي، التي تقوم بها وزارة السياحة والوكالة الوطنية للسياحة (Enit)، “أشكر وزيرة السياحة دانييلا سانتانكيه على العمل الاستثنائي الذي تقوم به مع الوزراء الآخرين، الذين نعمل معهم بتآزر تام في مناسبات عديدة نجد أنفسنا فيها معًا لإطلاق المشاريع”.

وأكد نائب رئيس الوزراء القول: “أنا أؤمن بالسياحة، كنت أيضًا مفوضًا أوروبيًا مسؤولًا عن السياحة ولدي اهتمام بالأمر، لقد عدت من طوكيو تواً وقدمت فعاليات بطولة كأس رايدر الرائعة، وهي طريقة لجذب كثير من الناس إلى بلدنا، وسبيل لممارسة السياسة الخارجية أيضاً”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن “السياحة تشتمل على تناول الطعام والنبيذ أيضا”، وقد “عقدنا يوم أمس اجتماعا للتحضير ليوبيل الكنيسة الكاثوليكية لعام 2025، وهي مناسبة أخرى. إنها فرص رائعة يجب ألا نفوتها، بما في ذلك، تحضيرات القمة العالمية حول الأمن الغذائي التي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة (فاو)”، كما “أننا سنحظى هذه الأيام بزيارة لجنة إكسبو 2030 لترشيح روما”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “نحن مصممون على الفوز”، مؤكداً أن “الحكومة ستفعل كل شيء حتى تصبح روما موقعاً لاستضافة المعرض”.