ستولتنبرغ: المكان الصحيح لأوكرانيا في الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الأمين العام لحلف شمال الاطلسي يانس ستولتنبرغ أن “المكان الصحيح لأوكرانيا هو الأسرة الأوروبية الأطلسية. المكان الصحيح لأوكرانيا في الناتو. وبمرور الوقت، سيساعد دعمنا على جعل هذا ممكنًا”.

وشدد ستولتنبرغ، خلال أول زيارة له لكييف منذ بداية الحرب في أوكرانيا يوم الخميس لإجراء محادثات مع الرئيس زيلينسكي على “دعم الناتو الدائم لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن نفسها ضد الحرب العدوانية الوحشية التي تشنها روسيا”، وقال “حلف الناتو يقف معكم اليوم وغدًا ولطالما استغرق الأمر”.

وأكد الأمين العام في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي أن “حلفاء الناتو قدموا أكثر من 150 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في شباط/فبراير 2022، وقدموا تدريبات لعشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين على مر السنين”. وقال “الحلفاء يقدمون الآن المزيد من الطائرات والدبابات والعربات المدرعة، ويقدم صندوق حلف شمال الأطلسي الأوكراني دعما عاجلا … كل هذا يحدث فرقا حقيقيا في ساحة المعركة اليوم”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن مبادرة دعم متعددة السنوات ستساعد أوكرانيا على الانتقال من “معدات وعقيدة الحقبة السوفيتية إلى معايير حلف شمال الأطلسي، وتضمن إمكانية التشغيل البيني الكامل مع الحلف”، واصفًا ذلك بأنه “شهادة على التزام الناتو طويل الأجل تجاه أوكرانيا”.

وأضاف: “لا نعرف متى ستنتهي هذه الحرب، لكننا نعلم أن العدوان الروسي هو نمط سام يجب وقفه، لذلك يجب أن نواصل تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وضمان وجود ترتيبات قوية لأمن أوكرانيا”.