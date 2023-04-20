تاياني: اقترحت اجتماعا استثنائيا لمجموعة السبع حول المتوسط والشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه اقترح تنظيم اجتماع استثنائي لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) حول المتوسط ​​والشرق الأوسط.

وأشار تاياني، في جلسة أسئلة أمام مجلس الشيوخ الخميس، إلى أنه “روّج” لهذا الاجتماع مع الرئاسة اليابانية الحالية لمجموعة السبع ومع الولايات المتحدة والذي قد ينعقد في صيغة موسعة تشمل دول المنطقة.

وقال إن هدف اجتماع (جي 7 بلس) هو “استقرار منطقة حاسمة للتوازنات العالمية”.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الدبلوماسية “ضمان الاستمرارية بين الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع العام المقبل ورئاسة اليابان هذا العام”، متحدثا عن قضايا مثل “الدفاع عن القيم المشتركة وحماية الاستقرار الأوروبي وإعادة إعمار أوكرانيا ستظل على رأس جدول الأعمال”.