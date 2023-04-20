تاياني: الإمارات دعمت الجهود المبذولة لإنهاء الصراع باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى أن مراجعة حظر تصدير الأسلحة إلى دولة الامارات العربية المتحدة يعود أيضًا إلى حقيقة أن “خطر استخدام غير سليم للأسلحة قد انخفض” في اليمن.

وردا على سؤال الخميس في جلسة لمجلس الشيوخ بعد أيام من إعلان روما رفع الحظر المفروض على أبو ظبي منذ أواسط عام 2019 لمشاركتها في الحرب باليمن، لفت تاياني إلى أن “الإمارات دعمت الجهود المبذولة لإنهاء الصراع” في اليمن، وأظهرت “التزامًا ماليًا لتحقيق الاستقرار”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية في حديثه أنه يتعين الأخذ في الاعتبار أيضًا حقيقة أن “مستوى الصراع في اليمن لا يزال منخفضًا” وأن “الظروف موجودة لإنهاء مستدام للأعمال العدائية”.