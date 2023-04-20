فاينانشيال تايمز: الصين رفضت امداد مجموعة فاغنر بالسلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت صحيفة (فاينانشيال تايمز)، نقلاً عن تقرير استخباراتي أمريكي، إن الصين رفضت إمداد مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة بالأسلحة والذخيرة لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن ممثلي فاغنر “بحثوا عن ذخيرة ومعدات” من الصين في أوائل الحالي، مما ينم على أن المجموعة المقربة من الكرملين، كانت لديها بعض الثقة في انفتاح من جانب بكين على تسليح موسكو، متجاوزة أشكال التعاون العسكري للمعدات غير الفتاكة الذي تقدمه الشركات الصينية.

ولكن اعتبارًا من أوائل كانون الثاني/يناير، “لم ترسل الصين أي أسلحة إلى روسيا ولم يكن هناك تواصل بينهما فيما يتعلق بتسليم أسلحة”، وفقًا للتقرير.