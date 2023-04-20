غوتيريش يدعو طرفي الصراع المسلح بالسودان لهدنة خلال أيام العيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس نداء إلى الجيش وقوات الدعم السريع في السودان لوقف إطلاق النار خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الفطر على الأقل.

وقال الأمين العام للصحفيين “كأولوية فورية، أناشد بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة احتفالات عيد الفطر للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع بالفرار وطلب العلاج الطبي والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى.”

ووصف غوتيريش ذلك بأنها “خطوة أولى لتمهيد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار”.

يشار إلى أن طرفي الصراع المسلح في السودان لم يلتزما بهدنة لمدة 24 ساعة أعلنت من كلا الجانبين خلال اليومين السابقين.

وقد أعلنت عدة دول عربية وإسلامية ثبوت رؤية هلال شوال ما يعني أن يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر.