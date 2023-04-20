رسالة خطية من رئيسة وزراء إيطاليا لرئيس الامارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تلقى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل رسالة خطية من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، تتعلق بـ”تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وحسب وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام)، فإن الرسالة تسلمها المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أنور محمد قرقاش خلال استقباله المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء، السفير لوكا فيراري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء “آفاق العلاقات بين الدولتين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرز المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية”.