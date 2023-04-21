رئيسة وزراء إيطاليا: قضية الهجرة ليست منفصلة عن الإطار الجيوسياسي الراهن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى أن قضية الهجرة ليست موضوعًا “منفصلًا “عن الإطار الجيوسياسي الراهن فـ”الصراع في السودان، ووجود مجموعة فاغنر في إفريقيا، كما ذكر الرئيس ماتاريلا”، هو فصل آخر في “الحرب الطويلة بين القوى القديمة والجديدة والناشئة”.

وطالبت رئيسة الحكومة الإيطالية، في مقابلة نشرتها صحيفة (إل فوليو) الجمعة، الاتحاد الأوروبي بتقديم “استجابة أولية لتحليلاتنا ومقترحاتنا”، مشيرة إلى ما وصفته بـ”تغير” في النهج الأوروبي إزاء موضوع الهجرة في قمتي 9 شباط/فبراير و23 آذار/مارس الأخيرتين.

وقالت “لقد أنهينا الحقبة التي لازمت إيطاليا فيها الصمت” حيث “نستعيد دورنا النشط ونطلب من الدول الأخرى أن تبني معنا سياسة هجرة أوروبية جديدة “.

وحسب ميلوني، فإن “هذا يصب في مصلحة الجميع، لذلك نعمل على (خطة ماتي) لأفريقيا وسنضعها على الطاولة لاتخاذ إجراءات ملموسة”. وقالت إن الخطة، التي تحمل إسم مؤسس مجموعة إيني للطاقة والذي طور امتيازات نفطية متكافئة مع عدة دول نامية، هي “نموذج تعاون غير مفترس يمنح الدول الأفريقية وبمساعدتنا إمكانية اغتنام فرص عظيمة مستمدة من مواردها”.