وزيرا الداخلية الإيطالي والتونسي يستعرضان التعاون بمجالي الامن والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي مع نظيره التونسي كمال الفقيه أوجه التعاون بين البلدين في “مجالي الأمن والهجرة، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر”.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت أمس الخميس في إطار “الاتصالات الدورية”، وصفتها مذكرة لوزارة الداخلية الإيطالية بـ”المطوّلة والودية”.

وكانت المكالمة الهاتفية أيضًا “سانحة للتوافق بشأن المبادئ التوجيهية التي سيتم تطويرها من الناحية التشغيلية في الطاولة الفنية” المقررة في 5 أيار/مايو المقبل و”التخطيط لاجتماع لاحق في تونس بين الوزيرين”.

وشكر الوزير مجددا الحكومة التونسية على “التزامها بمكافحة الاتجار البغيض بالبشر”.