الولايات المتحدة تدعو لاحترام وقف إطلاق النار في السودان خلال عيد الفطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حثت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على “احترام وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر والسماح بالوصول إلى المساعدات”.

ونوهت في تغريدة، أعادت نشرها السفارة الامريكية في الخرطوم، بأن “العنف يتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين السودانيين”، حيث “لقي المئات مصرعهم وعدد آخر لا يحصى يحتمون دون الحصول على المياه والرعاية الصحية والضروريات الأساسية”.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أفادت أمس الخميس بأن “الوزير أنتوني بلينكن تحدث بشكل منفصل مع كل من قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو”، مشيرة إلى إدانته “للقتال العشوائي الذي تسبب بسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين وألحق أضرارا بالبنية التحتية الأساسية”. وأضافت “حث بلينكن القائدين العسكريين على تنفيذ وقف إطلاق نار على مستوى البلاد والحفاظ عليه حتى نهاية عيد الفطر على الأقل، أي يوم الأحد 23 نيسان/أبريل”.

وأضافت الخارجية الأمريكية “أعرب الوزير بلينكن عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الخطر الذي يتعرض له المدنيون والموظفون الإنسانيون والدبلوماسيون، بما فيهم الموظفون الأمريكيون”. وشدد على أن “الشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي يتحدثون بصوت واحد بشأن ضرورة إنهاء العنف، وطالب القائدين العسكريين بتلبية هذا النداء”.