البابا: الفضائح المالية تضع مصداقية الكنيسة على المحك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس أن الفضائح المالية من شأنها أن تضع مصداقية الكنيسة بأسرها على المحك.

ولدى استقباله أعضاء الـ(Papal Foundation)، في القصر الرسولي بالفاتيكان، الجمعة، قال البابا إن “الجانب المهم الذي يُذكّر به إسناد المسؤولية إلى بطرس وخلفائه من أجل وحدة الكنيسة، هو الشفافية. كما تعلمون، إن الكرسي الرسولي قد قام في السنوات الأخيرة بخطوات مهمة لضمان تنفيذ الخدمات المقدمة للكنيسة الجامعة وللمجتمع بأسره من قبل الدوائر والمؤسسات والمكاتب المختلفة بشفافية كافية. هذا الأمر مهم بشكل خاص في خدمة المحبّة، التي تعتمد على الإرادة الصالحة للعديد من الأشخاص حول العالم وعلى سخائهم”.

وأردف: “على الرغم من أنه لا يمكننا مقارنتها بالضرر الهائل الناجم عن الفشل في حماية الفئات الأكثر ضعفاً من مختلف أشكال الانتهاكات، إلا أنَّ الفضائح المالية الناجمة عن غياب اليقظة والشفافية تلحق الضرر بسمعة الكنيسة الطيبة ويمكنها أن تشكك في مصداقية الإيمان نفسه”.

وأشار فرنسيس إلى أنه “في هذا الصدد، أشكر الـ(Papal Foundation) وأقدرها على التزامها المستمر في الحفاظ على تدابير الشفافية الكافية، لكي يذهب تمويل المنح الدراسيّة والمشاريع للأشخاص الذين يحتاجون إليها حقًا ويساهم في بناء ملكوت الله على الأرض”.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول: “أيها الأصدقاء الأعزاء، أعبر مرة أخرى عن امتناني لكل جهودكم وأصلّي لكي تتجددوا في غيرتكم لمساعدة أعمال المحبّة لأسقف روما، الذي يرأس بالمحبّة الكنيسة بأسرها. أوكلكم، مع عائلاتكم وجميع الذين يرتبطون برسالتكم، إلى شفاعة العذراء مريم، أم الكنيسة، وأبارككم من كلِّ قلبي. وأسألكم من فضلكم ألا تنسوا أن تصلّوا من أجلي”.

