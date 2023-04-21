مصدر دبلوماسي أوروبي يصف بـ”المعضلة” مسألة المساعدات لتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف مصدر دبلوماسي أوروبي بـ”المعضلة” مسألة المساعدات إلى تونس، التي من المزمع أن تطرح للنقاش على طاولة مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين المقبل

وحسب المصدر، فإن المعضلة تكمن في أن الاتحاد الأوروبي “لا يريد أن ينهار البلد” اقتصاديا وأيضًا بسبب العواقب المحتملة فيما يتعلق بالهجرة، لذلك “ينبغي نجد طريقة للمساعدة “، ولكن من ناحية أخرى، “لا يمكننا أن ننسى أهمية الحقوق”، لأننا بذلك “نخاطر بزعزعة استقرار البلاد على المدى الطويل”.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، بالتالي “علينا إيجاد طريقة للتعامل مع المسألة”، مشيرا إلى أن مزيد من الوضوح ربما يأتي من “زيارات (مسؤولين أوروبيين) الأسبوع المقبل إلى تونس”.