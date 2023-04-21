الرئيس الإيطالي: ينبغي أن تشجع الهجرة الأخوة الأوروبية لا أن تخلق أزمة تعايش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أن الحديث عن “الأخوة الأوروبية على أنها اكتساب وعي أكثر أصالة، ينبغي أن يسمو أيضاً فوق الروايات الحالية عن أزمات تعايش مع المهاجرين الوافدين إلى سواحلنا أو الحدود الأوروبية أخرى، هربا من حروب، مجاعات واضطرابات مناخية”.

وذكّر رئيس الدولة في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الجمعة، أن “الأمثلة الجيدة على الأخوة الأوروبية لا تغيب عنّا، فالأبواب المفتوحة للاجئين الأوكرانيين والكرم الذي أظهرته لهم دول مثل بولندا تتحدث لوحدها. ومع ذلك، فإن المبادئ تترسخ إن لم تسمح بتراجع مريح، وستكون الأخوة أقوى إذا حُفظت بالشكل ذاته لأولئك الفارين من حروب، جوع وكوارث أخرى، على طول ساحل البحر المتوسط”.

وقال ماتّاريلا، إنه “على سبيل المثال، يجب أن يكون في المركز، الفرد وحقوقه، دون تمييز، كما في المادة 3 من الدستور: بغض النظر عن الجنس، العرق، اللغة، الدين، الآراء السياسية، الأحوال الشخصية والاجتماعية”.

وكرر رئيس الجمهورية، أن “أوروبا هي البحر الذي تطل عليه إيطاليا، والذي يربطها بالسواحل الأفريقية”، وهذا “ما يذكّرنا به بجلاء (المؤرخ الفرنسي) فرناند بروديل: حين قال إن فكرة أوروبا بأكملها تم تصورها على البحر الأبيض المتوسط، فهو ساحة اختبار ثباتنا في تأكيد القيم الأوروبية، وقدرتنا على نشر سياسات التعاون لمواجهة الظواهر المعقدة من خلال إدارتها”.