أوكرانيا والهجرة محور لقاء رئيستي الوزراء الإيطالية والدنماركية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني التقت صباح الجمعة نظيرتها الدنماركية، ميتي فريدريكسن، على هامش زيارة خاصة للأخيرة إلى إيطاليا.

وأفادت رئاسة الوزراء الإيطالية في مذكرة بأن ميلوني وفريدريكسن “تبادلتا وجهات النظر حول الأولويات الأوروبية الرئيسية” من بينها “الدعم الشامل لأوكرانيا، إدارة أوروبية لتدفقات الهجرة، مراجعة ميثاق الاستقرار والنمو الاوروبي، السيادة الصناعية والتكنولوجية للاتحاد الأوروبي”.

وأشارت المذكرة إلى توافق بين الجانبين على “أهمية اتباع نهج عملي يستهدف حلولا أوروبية تلبي احتياجات المواطنين ورجال الأعمال”.