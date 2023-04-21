المكتب الاممي لتنسيق الشؤون الإنسانية يرسم صورة قاتمة للوضع بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت نشرة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مقتل ما يقرب من 330 شخصًا في السودان حتى يوم أمس الخميس إثر استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي اندلعت في 15 نيسان/أبريل.

وأشارت إلى أن من بين القتلى 115 في الخرطوم، وقُتل ما لا يقل عن أربعة من عمال الإغاثة في دارفور، وثلاثة من برنامج الغذاء العالمي (WFP) وواحد من منظمة الإغاثة الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الجرحى يقرب من 3200 شخص.

وتحدثت نشرة (أوتشا) عن نفاذ الغذاء والمياه والطاقة لعدد متزايد من الناس، بما في ذلك في الخرطوم، وهناك تقارير متزايدة عن فرار الأشخاص من المناطق المتضررة من القتال، بما في ذلك العاصمة، بحثًا عن الأمان والقوت.

وأفادت تقارير بأن ما يقدر بعشرة آلاف إلى عشرين ألف لاجئ سوداني فروا إلى تشاد خلال اليومين الماضيين، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي شمال دارفور، تم الإبلاغ عن نزوح واسع النطاق في عدة مواقع في جميع أنحاء مدينة الفاشر نتيجة للقتال، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. وانتقل عدد كبير من المقيمين في مخيم أبو شوك للنازحين داخليًا إلى مخيم السلام في المدينة، خوفًا من تفاقم الوضع الأمني. كما تم الإبلاغ عن حوادث نهب في سوق الفاشر.

وعلى المستوى الوطني، تم الإبلاغ عن أضرار كبيرة للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك شبكات الطاقة والمياه والمستشفيات والبنية التحتية للنقل وخاصة المطارات، مع مخاوف كبيرة بشأن الوصول إلى الرعاية الصحية في البلاد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثلث المرافق الصحية في السودان لا تعمل، حيث أُجبرت 20 مستشفى على الأقل على الإغلاق بسبب الهجمات أو نقص الموارد، كما أن ثمانية مرافق صحية أخرى معرضة لخطر الإغلاق بسبب إجهاد الموظفين أو نقص الأطباء والإمدادات، وفقًا لوزارة الصحة. وتأثر ما لا يقل عن 32 موقعًا من مواقع التطعيم بالنزاع، حيث أدى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان إلى تدمير مرافق تخزين سلسلة التبريد من أجل اللقاحات المنقذة للحياة، بالإضافة إلى المخزون الوطني من الأنسولين والعديد من المضادات الحيوية، يعرض ملايين الأطفال لخطر الإصابة بالأمراض ومزيد من المضاعفات الصحية، وفقًا لمنظمة (Save the Children)