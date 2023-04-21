تاياني: شكراً لسويسرا على تضامنها في قضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن الوزير أنطونيو تاياني، حرص على “رفع الشكر لسويسرا على تضامنها، وتفهمها أن قضية الهجرة تهم منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) بأكملها ويجب على الجميع تعبئة الجهود”، على هذا الصعيد.

ونقلت مذكرة للخارجية، عن تاياني في ختام لقاء جمعه في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية مع المستشار الفيدرالي للاتحاد السويسري إيناتسيو كاسيس، قول الوزير إن إيطاليا هي “أول بلد وصول للمهاجرين القادمين عبر البحر، ونحن نحتاج إلى تضامن الآخرين”، مضيفًا أن “سويسرا تتعرض لموجة هجرة ثانوية”.

ووفقاً للبيان، فقد أضاف تاياني، أن “سويسرا على غرار إيطاليا، تهتم على بشكل خاص بطريق الهجرة المارة عبر البلقان”، تلك التي “يأتي منها أكبر عدد من المهاجرين إلى سويسرا وإلى إيطاليا أيضاً”.