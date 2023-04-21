تاياني: 200 مواطن إيطالي حاليا في السودان ونتابع التطورات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن وجود “حوالي 200 مواطن إيطالي في السودان” في الوقت الراهن و”يوجد عدد كبير منهم في مقر إقامة السفير”.

وقال في مؤتمر صحفي الجمعة “نحن نراقب الوضع من خلال وحدة الأزمات وسفيرنا يعمل بكثافة” ، موضحًا أنه “تمت إعادة بناء وحدة عمل في مقر إقامته” بالعاصمة السودانية.

ولم يتحدث تاياني عن خطة لإجلاء مواطني بلاده من البلاد، إلا أنه أكد أن “هناك شبكة اتصال تتيح الوصول إلى جميع المواطنين الإيطاليين الذين يعيشون في السودان” وأن “وحدة الأزمات بوزارة الخارجية لدينا تتابع تطورات الوضع دقيقة بدقيقة”.