إيطاليا: نمو قطاع البناء في الأشهر من كانون الأول الى شباط بنسبة 2.3٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر شباط/فبراير 2023، كانت هناك توقعات بأن يرتفع المؤشر المعدل موسمياً لواردات قطاع البناء والإعمار بنسبة 1.5٪ مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير 2023 السابق له.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الجمعة، إن في المتوسط الخاص بالربع الممتد من كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى شباط/فبراير 2023، نما الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 2.3٪ مقارنة بالربع السابق له”.

وأشار البيان الإحصائي إلى أنه “على أساس الاتجاه، سجل المؤشر المعدل لتأثيرات التقويم (إذ كان هناك 20 يوم عمل تقويمي كما في شباط/فبراير 2022)، زيادة بنسبة 1.6٪، بينما ارتفع المؤشر الأولي بنسبة 1.7٪”.

وخلص بيان (إستات) الى القول، إن “في متوسط ا​لشهرين الأولين لعام 2023، ارتفع المؤشر المعدل لتأثيرات التقويم بنسبة 2.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع المؤشر الخام بنسبة 4.0٪”.