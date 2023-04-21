البابا: وحدة الكنيسة ما تزال تجرحها الانقسامات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ ذكّر البابا فرنسيس بأن وحدة الكنيسة ما تزال تجرحها الانقسامات اليوم أيضاً.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا فرنسيس صباح اليوم الجمعة في مقر القصر الرسولي بالفاتيكان، أعضاء منظمة (Papal Foundation)، وللمناسبة وجّه الأب الأقدس كلمة رحّب بها بضيوفه، وقال: “في ضوء مسؤولية الوحدة الموكلة إلى بطرس وخلفائه، أُريد أن أسلِّط الضوء على جانبين من جوانب تعاونكم في رسالة البابا: الأول هو تعزيز الوحدة.

لسوء الحظ، نرى أيضًا في يومنا هذا كيف يجرح الانقسام وحدة الكنيسة. يحدث هذا غالبًا بسبب تدفق الأيديولوجيات والحركات التي، على الرغم من وجود نوايا حسنة في بعض الأحيان، ينتهي بها الأمر بإثارة الأحزاب و”العصابات”، حيث يطور كل شخص عقدة تفوق معينة عندما يتعلق الأمر بفهم ممارسة الإيمان.

ويتفاقم هذا الأمر أكثر من خلال استخدام المصطلحات الدنيوية، ولاسيما ذات طبيعة سياسية، عندما نتحدّث عن الكنيسة وعن الإيمان نفسه. لقد حذر القديس بولس الكنيسة الناشئة من أدوات الانقسام هذه، التي تتحدث بشكل سطحي أو كامل عن طبيعة الكنيسة كوحدة في التنوع، كوحدة بدون تطابق.

وتابع البابا فرنسيس يقول: إذ يحركنا الإيمان الصادق والرغبة الشديدة بمساعدة الآخرين، يرتقي أعضاء الـ(Papal Foundation) فوق هذه الانقسامات الحزبية ليعززون الوحدة من خلال التمويل السخي كل عام لمشاريع ومنح دراسيّة عديدة، تقدم مساعدة حيوية، دون أحكام مُسبقة أو تمييز، لإخوتنا وأخواتنا عبر العالم. مع الامتنان لشهادتكم بهذا المعنى، أشجعكم على المثابرة في خدمتكم الخاصة لوحدة الكنيسة الجامعة.