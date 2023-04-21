ميلوني: لا انغلاق على استخدام الطاقة النووية والنقاش مفتوح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن من جانب الحكومة، ليس هناك أي انغلاق على اللجوء لاستخدام الطاقة النووية، مبينةً أن النقاش يبقى مفتوحاً بهذا الصدد.

وقالت ميلوني في مقابلة أجراها معها مدير تحرير صحيفة (إل فوليو) كلاوديو تشيرازا، الجمعة، إن “نهجنا، على العكس من النهج الأيديولوجي للآخرين، علماني تمامًا على هذا الصعيد، منفتح ويهتم بالنتائج العملية والبيانات الموضوعية فقط”.

وأضافت رئيسة الحكومة، أنه “على سبيل المثال، ليست لدينا أي قيود على استخدام الطاقة النووية”، إذ “كانت إيطاليا في الطليعة دائماً، حول الانشطار في البداية، والآن حول الاندماج”.

وأوضحت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، أن “النقاش كموقع عمل مفتوح، ليست التكنولوجيا هي الغاية فيه، بل الوسيلة التي يمكننا استخدامها لصالح مجتمع أكثر إنصافًا وتطورًا”.

وخلصت ميلوني إلى القول: “إننا نتطلع إلى الأمام، وكما قال ألبرت أينشتاين: أنا لا أقلق من ناحية المستقبل أبداً، فهو يصل دائماً مبكراً بما فيه الكفاية”.