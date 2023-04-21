ميلوني: دعم الأسر لتجاوز الجمود الديموغرافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى توفير الدعم اللازم للأسر في البلاد بهدف تجاوز حالة الجمود الديموغرافي.

وقالت ميلوني في مقابلة أجراها معها الجمعة، مدير تحرير صحيفة (إل فوليو) كلاوديو تشيرازا، إن “ما تحتاج إليه إيطاليا يتمثل بنموذج رعاية مناسب لتحديات الحياة اليومية التي تواجهها الأسرة، قادرة على اعتبار الأبوة قيمة مضافة وليس عبئًا أو عقبة”، والتي “بإمكانها التوفيق بين الحياة والعمل”.

وأضافت رئيسة الحكومة، أن “وجود سياسة قوية لصالح الأسر، يُعدّ أمراً ضرورياً أيضاً للخروج من التجلد الديموغرافي الذي نعيش فيه، والذي يعرض أمتنا وأمنها الاجتماعي، الرفاهية والاستدامة الاقتصادية للخطر”. واختتمت بالقول إن “هذا هو السبب الكامن وراء التزامنا القوي على هذا الصعيد”.