بوريل: لا حل عسكريا للحرب في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- أكد المتحدث الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل على “إن المجتمع الدولي بمجمله يضغط” على طرفي الصراع المسلح في السودان “من أجل وقف هذه الحرب”، معلنا في حديث مع صحفيين قبل انطلاق مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين أنه تواصل مع “كل دول الجوار والأصدقاء” وأيضا مع “الجنرالين (البرهان ودقلو) اللذين يقودان القوات” المتعاركة في السودان. وقال “رسالة المجتمع الدولي هي نفسها: عليكما وقف الحرب وإسكات المدافع والبدء في الحوار والبحث عن حل سياسي، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب”.

وردا سؤال ما إذا كان إجلاء الدبلوماسيين الأوروبيين مؤشرا على سوء الأمور على الأرض وأن السودان على شفا حرب أهلية، قال بوريل “لقد أجلينا موظفينا لأنهم في وسط حرب وبعضهم جُرِح. من المستحيل الاستمرار في العمل كدبلوماسي” في ظل هذه الظروف، “لذا، فإن أفضل ما يمكن فعله معهم هو إخراجهم” من السودان.

ولكن بوريل أكد أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إيدان أوهارا، “بقي هناك، فهو آخر من يغادر”.