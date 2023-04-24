تاياني: ندفع باتجاه حل جيد لتمويل تونس ولكن الوضع معقّد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين التأكيد على أن سلطات بلاده “تدفع نحو حل جيد” بين تونس وصندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض الـ1.9 مليار دولار لإنقاذ اقتصادها المتعثر.

ورأى تاياني، في تصريح على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، أن “بوسع الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر” في تونس، التي تعد “دولة رئيسية لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا”، ولكن الوضع هناك “معقّد للأسف”، على حسب تعبيره.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية الإشارة إلى مقترحه الذي أعلنه في وقت سابق والقاضي بدفع الشريحة الأولى من القرض (300 مليون دولار) وربط الباقي بناء على تقدم السلطات التونسية في مسار الإصلاحات. وقال “نحن نصر على موقفنا: يجب البدء في صرف التمويل والدفع من أجل إجراء إصلاحات سليمة وانتظار الإصلاحات ومن ثمّ الاستمرار في التمويل”. وأضاف “على كل حال، إيطاليا قررت بالفعل استثمار حوالي 100 مليون: 50 مليون ستكون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، و50 مليون أخرى لدعم الموازنة وأيضا لشراء منتجات إيطالية”.