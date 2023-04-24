تاياني، تعليقا على اختيار دي مايو مبعوثا أوروبيا لمنطقة الخليج: ليس مرشحنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التعليق على اختيار الممثل الأعلى الأوروبي للشون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل وزير الخارجية السابق لويجي دي مايو مبعوثًا للاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج.

وكان بوريل قد أعلن قبل أيام، حسب رسالة متداولة في بروكسل، عن اختياره لـ دي مايو لتولي المنصب باعتباره “المرشح الأفضل”.

وقال تاياني، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) “ما هو مؤكد هو أنه ليس مرشح الحكومة الإيطالية، لكنني لا أريد أن أحكم، فمن الواضح أننا كنا سنختار شخصًا آخر”.

من المزمع أن يعرض ترشيح دي مايو على سفراء الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في إطار اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية، وبعد ذلك ستتم المصادقة عليه من قبل المفوضية نفسها.

وسيتولى وزير الخارجية الإيطالي السابق منصبه من مطلع حزيران/يونيو القادم حتى 28 شباط/فبراير 2025، أي 21 شهرًا.