تاياني يعلن إجلاء كل الرعايا الايطاليين الذين أرادوا مغادرة السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن “جميع الإيطاليين الذين أرادوا مغادرة السودان موجودون الآن في جيبوتي وسيعودون إلى روما على متن رحلة جوية في حوالي الساعة 6 أو 7 مساءً”.

وقد تم مساء أمس إجلاء 105 من المواطنين الايطاليين، من بينهم السفير ميكيلي تومّاسي، على متن طائرة C130 غادرت مطار وادي سيدنا (شمال مدينة ام درمان) وهبطت في وقت لاحق في جيبوتي.

وأضاف تاياني في تصريح، على هامش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ “الجميع بخير، وقد ساعدت إيطاليا أيضًا رعايا دول أخرى على مغادرة السودان. أود أن أشكر وحدة الأزمات بوزارة الخارجية، وكل الجنود الذين شاركوا في عملية الإجلاء، وبالطبع أيضا استخباراتنا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن الـ19 مواطنا الذين تم إجلائهم أمس “لم يكونوا يقيمون في الخرطوم، بل كانوا جزءًا من مجموعة من الغواصين نظموا رحلة بحرية للقيام بأنشطة غوص، وتمكنا من إيصالهم إلى مصر”.