تاياني ينتقد تصريحات السفير الصيني لدى فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي الصين الشعبية بـ”المُحاور” لأوروبا، إلا أنه شدد على أنه ينبغي على بكين “احترام مواقف الاتحاد الأوروبي وكل دولة من دوله الأعضاء”، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي، الذي شكك في سيادة الدول التي نشأت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقال تاياني، ردا على سؤال بهذا الصدد على هامش مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ “نحن نحترم الصين، ولكن يجب عليها أن تحترمنا. هذا أمر بالغ الأهمية”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “سنتحدث عن ذلك وسنؤكد على أهمية وجود علاقات جيدة مع الصين”، التي وصفها بـ”الدولة المفصلية” في الساحة العالمية. وقال “نحن بحاجة إلى التزامها بالسلام لدفع روسيا لمغادرة أوكرانيا. أنا لا أتفق مع ما قاله سفير الصين لدى فرنسا” قبل يومين.