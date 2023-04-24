برلماني إيطالي معارض يدعو لاستدعاء السفير الصيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب وكيل وزارة الخارجية الإيطالية السابق، بينيديتو ديلا فيدوفا وزارة الخارجية باستدعاء السفير الصيني لدى روما، احتجاجا على تصريحات رئيس البعثة الدبلوماسية الصينية في فرنسا.

وقال ديلا فيدوفا، البرلماني المعارض عن (حزب أوروبا+) في تصريحات صحفية الاثنين “كلمات السفير الصيني في باريس أنكرت سيادة جمهوريات نشأت من الاتحاد السوفيتي السابق والعديد منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف إنها “رؤية إمبريالية قديمة خطيرة ومعادية للديمقراطية، تنكر بشكل أساسي مبدأ تقرير المصير وسيادة القانون”.

ودعا ديلا فيدوفا الحكومة الإيطالية وحكومات جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى استدعاء سفراء الصين المعتمدين “للسؤال عما إذا كان ما تم التعبير عنه في باريس هو موقف رسمي للحكومة الصينية أم استرسال غير مقبول على أساس شخصي”.