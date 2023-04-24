تاياني: نعمل على ضمان قدر أكبر من المرونة لمساعدة تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بعد ظهر اليوم الاثنين “العمل على ضمان وجود قدر أكبر من المرونة والاستعداد من جانب المؤسسات” لمساعدة تونس لتجاوز أزمتها المالية.

جاء حديث تاياني في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ.

وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية قد أكد صباح اليوم قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية على أن سلطات بلاده “تدفع نحو حل جيد” بين تونس وصندوق النقد الدولي، مناشدا الاتحاد الأوروبي بضخ استثمارات أكبر في البلد بالشمال الافريقي.