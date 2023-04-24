الاتحاد الأوروبي يصف اثيوبيا بـ”شريك استراتيجي” ويرهن استئناف الشراكة بتطبيق اتفاقية بريتوريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف بيان للمجلس الاوروبي إثيوبيا بـ”شريك استراتيجي” رئيسي للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، معلنا الاستعداد على “تطبيع تدريجي للعلاقات” مع دولة إثيوبيا والتي كانت شهدت تدهورا جراء الحرب التي أستمرت ما يقرب العامين بين الجيش الحكومي الفيدرالي وجبهة تحرير شعب تيغراي شمالي البلاد.

كما أكد الاستعداد “لدعم المزيد من التقدم على الطريق نحو السلام الدائم” في ضوء اتفاقية بريتوريا لوقف العدائيات بين الحكومة المركزية وجبهة شعب تيغراي الموقعة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2022″، مشيرا إلى أنه “رهناً بتنفيذها المستدام، سيعمل الاتحاد الأوروبي تدريجياً على تطبيع العلاقات مع إثيوبيا والعودة إلى المشاركة الاستراتيجية الكاملة والمعززة مع الدولة” الاثيوبية.

وأضاف “المساءلة والعدالة الانتقالية مهمان بشكل خاص في هذا السياق”.

كما أعرب عن “القلق البالغ بشأن تصاعد توترات وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وعنف في أجزاء مختلفة من البلاد”، وقال “يراقب الاتحاد الأوروبي الوضع عن كثب ويشجع على التهدئة العاجلة والحوار”.

وكان إقليم أمهرا قد شهد مؤخرا صدامات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا الـ”فانو”، في إقليم الأمهرا، بعد إعلان رئيس الوزراء دمج الحركات المسلحة في الجيش الفيدرالي تنفيذا لاتفاقية بريتوريا.