غوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة تجاه شعب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الأمم المتحدة لن تترك السودان، مؤكدا التزامها تجاه الشعب السوداني “دعماً لأمانيه في مستقبل سلمي وآمن”، وقال “نحن نقف معهم في هذا الوقت العصيب”.

وشدد، خلال اجتماع وزاري الاثنين لمجلس الأمن حول النظام متعدد الأطراف، على أن العنف الذي بدأ في 15 نيسان /أبريل يجب أن يتوقف، حيث إنه “يجازف باندلاع حريق كارثي داخل السودان من الممكن أن يعم على المنطقة بأكملها وما أبعد من ذلك”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأدان غوتيريش بشدة “القصف العشوائي للمناطق المدنية في السودان، والتي طال مرافق الرعاية الصحية”، حاثا الطرفين المتحاربين على “وقف العمليات القتالية في المناطق المكتظة بالسكان والسماح بمواصلة عمليات الإغاثة الإنسانية دون عوائق.”.

وأكد الأمين العام من جديد أنه على اتصال دائم بأطراف النزاع ودعاها إلى تهدئة التوترات والعودة إلى طاولة المفاوضات، وقال: “سنواصل جهودنا مع شركائنا لتأمين وقف دائم للقتال في أسرع وقت ممكن”.

أبلغ السيد غوتيريش مجلس الأمن بأنه أذن بنقل بعض موظفي الأمم المتحدة وأسرهم داخل السودان وخارجه بشكل مؤقت.

وذكر أن الأمم المتحدة تعيد تموضعها في السودان لتتمكن من مواصلة دعم الشعب السوداني، بالعمل مع المنظمات الإنسانية على الأرض. وشدد على ضرورة وصول المدنيين إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى، وأن يتمكنوا من مغادرة مناطق القتال.

ودعا الأمين العام جميع أعضاء المجلس إلى التأثير على الأطراف لإنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي.