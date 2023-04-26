جينتيلوني: ميثاق الاستقرار الأوروبي المقترح يسمح لإيطاليا بتخفيض دينها العام تدريجيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني “أنه لا يوجد إيطالي واحد، وليس الحكومة فقط، لا يدري أنه سيتعين على إيطاليا خفض مستوى ديونها”.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش عرض المفوضية اقتراح إصلاح ميثاق الاستقرار المالي الأوروبي.

وتظل إيطاليا الدولة صاحبة أعلى دين عام بعد اليونان (171.3%)، ويقدر بنسبة 144.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام .2022

وقال جينتيلوني، وهو رئيس وزراء إيطالي سابق ينتمي للحزب الديمقراطي، “عندما تتم الموافقة على هذا الإصلاح، ستكون إيطاليا قادرة على القيام بخفض الدين العام بشكل تدريجي وبالطريقة التي ستقررها”.

وأكد جينتيلوني أن وتيرة تخفيض الديون مع ميثاق الاستقرار الجديد “ستكون تدريجية ومعقولة بدرجة أكبر بكثير من نظم العشرين سنة الاولى، التي جعلت في الواقع تنفيذ آليات خفض الديون صعبة للغاية على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية”.

ووفق مقترح الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإنه بالنسبة للبلدان التي تزيد فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 60% والعجز عن 3% ، ستوفر المفوضية مسارات لاتجاهات الإنفاق (المؤشر المرجعي الوحيد) لمدة أربع سنوات على الأقل، قابلة للتمديد حتى سبع سنوات. وسيتعين على هذه البلدان أن تضمن في نهاية الفترة أن يكون الدين العام/الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان عليه في بداية هذه الفترة الزمنية وفي حالة تجاوز العجز لسقف 3%، سيتعين عليها ضمان تعديل الميزانية بحد أدنى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.

يشار إلى أن ميثاق الاستقرار الأوروبي الحالي تم تعليقه وسيظل كذلك حتى نهاية عام 2023 لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.