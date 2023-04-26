إيطاليا: وصول 161 مهاجراً إلى ميناء كروتوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالابريا ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 161 مهاجراً إلى ميناء كروتوني، في مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.

وأضافت المصادر ذاتها أن “رجال قسم العمليات البحرية التابع لقوات الشرطة المالية في كروتوني، نفذوا بالتعاون مع طاقم وحدة العمليات المتحركة المحلية، عقب عملية إنقاذ نفذتها سفن تابعة لهيئة حماية الموانئ ووكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، تحقيقات محددة تهدف إلى تحديد المهربين الذين قادوا يختًا يعمل بمحرك، على متنه 161 مهاجراً تم نقلهم في أعالي البحار إلى الوحدات البحرية ونقلوا إلى ميناء كروتوني”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “التحقيق التي تمت تحت إشراف وتنسيق وثيق من مكتب المدعي العام في كروتوني، والتي نفذت منذ لحظة وصول المهاجرين إلى الميناء، أسفرت عن التعرف على ثلاثة مهربين مزعومين من جنسية مصرية واحتجازهم، والذين، لأسباب مختلفة، أتاحوا نقل المهاجرين من تركيا إلى النقطة التي توقفوا فيها بالقرب من سفينة تجارية”، مسلطة الضوء على أن “مزيداً من الرؤى الاستقصائية تجري على أساس العناصر التي تم جمعها من قبل المحققين”.