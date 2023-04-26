جينتيلوني يدعو لتحسين جودة الإنفاق العام أوروبياً لزيادة الاستثمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ رأى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، أنه “لرفع مستوى الاستثمار، سيتعين على الدول الأعضاء تحسين جودة إنفاقها العام.

وأكده المفوض جينتيلوني، في مؤتمر صحفي ببروكسل، الأربعاء، أن “حقيقة أنه خلال الخطة المتفق عليها مع المفوضية في إطار الحوكمة الاقتصادية الجديدة للاتحاد الأوروبي المقترح اليوم، يجب أن يكون مستوى الاستثمار العام أعلى مما كان عليه في الفترة السابقة، ليس مجرد طلب، بل إنه مطلب في اقتراحنا لتمديد مسار التعديل”.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، أنه “نعلم بالطبع أن هذا ليس بالأمر السهل، لأن هناك حاجة إلى توازن بين إنفاق عام حكيم وزيادة الاستثمار. إنه توازن صعب يجب أن تتوصل إليه هذه القواعد ونشاط الحكومات والدول الأعضاء”، لكن “في الوقت نفسه، لا يمكننا الاستسلام وقبول حقيقة أن قواعدنا تؤدي إلى تدهور تدريجي في الاستثمار العام، لأنه شيء يندرج ضمن الظروف الحالية للعالم”.

وخلص جينتيلوني الى القول، إنه “لذلك نحن بحاجة إلى بذل جهد بشأن جودة الإنفاق العام، لإتاحة إمكانية زيادة الاستثمار العام”.