ميلوني: يمكن لإيطاليا بناء معجزة اقتصادية جديدة في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه يمكن لإيطاليا أن تبني معجزة اقتصادية جديدة في أوكرانيا.

وفي كلمتها خلال المؤتمر الثنائي حول إعادة إعمار أوكرانيا الملتئم في روما الأربعاء، أضافت رئيسة الحكومة، أنه “على الرغم من المعاناة، تمكنت أوكرانيا من تحويل الأزمة أيضًا إلى فرصة لصقل نفسها، المطالبة ذاتياً بعمل المزيد، المضي قدمًا وإجراء التحسينات والتحديثات”.

وأوضحت ميلوني، أن “الأزمات تنطوي دائماً على الفرص أيضاً، فهي محرك الاختيارات والعمل”. وأردفت: “نحن الإيطاليون الذين بنوا المعجزة الاقتصادية على أنقاض الحرب العالمية الثانية، نعرف هذا بشكل أفضل من أي شخص آخر”.

واسترسلت رئيسة مجلس الوزراء: “سأكون سعيدة جدًا لو أن الإيطاليين قاموا ببناء المعجزة الاقتصادية لأوكرانيا، إنه تحد في متناول أيدينا. وبعد كل شيء، لا أحد يعرف كيف يحول الأزمات إلى فرص مثل الإيطاليين”.

وخلصت ميلوني الى القول، إن “أفضل طريقة للمضي قدمًا هي تخيل إعادة بناء أوكرانيا، لأن كل مدرسة، منزل، برج ناقوس وكل مستشفى نقوم بإعادة بنائه معاً، سيكون جزءًا من حجر أساس لأوروبا بأكملها”.