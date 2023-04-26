وزير إيطالي: يمكننا البدء فوراً بتطهير حقول أوكرانيا الزراعية من الألغام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي: “نأمل أن تبدأ إعادة إعمار أوكرانيا في أقرب وقت ممكن”، مبيناً أنه “بدءًا من اليوم، يمكننا تنفيذ العمل على الفور، على سبيل المثال، لتطهير الحقول الزراعية الأوكرانية”، من الألغام، فـ”لدينا القدرة والتكنولوجيا اللازمتين لعمل ذلك”.

وفي كلمته خلال المؤتمر الثنائي حول إعادة إعمار أوكرانيا الملتئم في روما الأربعاء، أضاف وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، أن “أوكرانيا ليست مجرد مخزن حبوب في أوروبا، فهي ليست فقط بلدًا مهمًا للمواد الخام التي نحتاجها، لكنها دولة صناعية كبيرة أيضاً”. وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) إلى أن “هذه الدولة شريك لشركاتنا في مجال صناعة الفضاء على سبيل المثال”. واختتم مبيناً أنه “إذا كانت منصات الإطلاق الإيطالية إلى الفضاء فاعلة اليوم، فهذا بفضل مساهمة المهندسين الأوكرانيين أيضاً”.