عالم أوبئة إيطالي: خطر إرهاب بيولوجي من السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة ـ حذّر عالم أوبئة إيطالي، من خطر التعرض لهجمة إرهاب بيولوجي مختبري، قادمة من السودان، وذلك إثر احتلال مجموعة من المتمردين مختبرًا عامًا “يحتوي ـ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ـ على عينات من أمراض معدية، بينها شلل الأطفال والحصبة”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الأربعاء، رأى رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (شمال)، ماتيو باسّيتّي، أن “ما يحدث في السودان مقلق للغاية، فلا نعرف ما يوجد في ذلك المختبر”، مبيناً أن “منظمة الصحة العالمية تتحدث عن وضع خطير للغاية”.

وقال باسيتّي إن “من الواضح أنه في حالة وجود سلالات من شلل الأطفال، الكوليرا والحصبة وربما بعض الكائنات المسببة للأمراض والعدوانية الأخرى في الداخل، فإذا توقف نظام التبريد أو فُتحت مناطق ذات خطر كبير بأي شكل من الأشكال، فيمكن خلق مشكلة كبيرة، لا لتلك المنطقة من العالم فقط”.

وأوضح: “أفكر ببعض الفيروسات عالية العدوى كالجدري، أو الكائنات حية دقيقة أخرى من تلك التي تنتشر بسرعة”. وحذّر من أن “الإرهاب البيولوجي معروف على نطاق واسع لدى الحكومات. دعونا نأمل ألا يكون هدف من يحتل مختبراً ما هو استخدام الفيروسات لأغراض الحرب، وإذا كان الأمر كذلك فستصبح كارثة”.