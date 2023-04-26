وزير خارجية أوكرانيا: الحوار مع الصين مهم لتجنب استفادة روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: “نحن بحاجة إلى حوار مع الصين للتأكد من ألا تستفيد روسيا من علاقاتها” مع بكين، وكذلك “عندما يتعلق الأمر بالعدوان المستمر على أوكرانيا”.

وشدد كوليبا في مقابلة مع محطة (سكاي24) الإخبارية، الأربعاء على أن “تزويد روسيا بالأسلحة يعني انتهاك اتفاقيات الأمم المتحدة”، بينما “تزويد أوكرانيا بالأسلحة يعني مساعدتها في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والحق في إضفاء الشرعية للدفاع عن الذات”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الأوكرانية إلى أن المحادثة التي جرت اليوم بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ كانت “مهمة للغاية”، لأن بكين “يمكنها أن تلعب دورًا في انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية”، وكذلك “لعب دور مهم في محافل الامم المتحدة أيضاً”.

وأضاف كوليبا أن “المهم هو حقيقة أن هناك احترامًا كبيرًا لوحدة الأراضي أيضاً، وهذا يعني أن الصين أعادت التأكيد على أنه على الرغم من الغزو مستمر، فهناك التزام باحترام وحدة الأراضي الأوكرانية”.