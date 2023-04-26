البيان المشترك لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا رسالة قوية للتعاون الثنائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نص البيان المشترك لمؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الذي التأم بروما اليوم على أن “خلال اجتماع عُقد في كييف في 21 شباط/فبراير الماضي، اتفقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن تلعب إيطاليا دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار أوكرانيا”.

وورد في البيان، أن “إيطاليا مستعدة للمساهمة بشكل كبير على منصة التنسيق بين الجهات المانحة متعددة الوكالات التي تجمع بين أوكرانيا ومجموعة الدول السبع والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الرئيسيين الآخرين، بالاعتماد على خبرة شركاتها في القطاعات الرئيسية”، كما “ستعمل إيطاليا أيضًا على ضمان الشفافية والشمولية للعملية الموجهة نحو الإصلاح”.

وتابع: “أدركت الحكومة الأوكرانية أهمية المساهمة الإيطالية في إعادة الإعمار والتعافي السريع للبلاد. في 26 نيسان/أبريل، شاركت إيطاليا وأوكرانيا في تنظيم مؤتمر ثنائي حول إعادة إعمار أوكرانيا في روما لمناقشة نوع الدعم والتعاون اللازمين لإنعاش وإعادة إعمار أوكرانيا والتزمت بالتنسيق الوثيق بشأن هذه الأمور من خلال تعزيز التعاون الثنائي”.

وأشار البيان إلى أن “هذا المؤتمر، الذي يقرأ البيان المشترك الصادر في ختامه، يبعث رسالة قوية للتعاون بين الشركات الأوكرانية والإيطالية فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي الجديد والاستعداد للعمل معًا في إطار فعالية العقوبات لضمان الاستقرار الاقتصادي و ازدهار كلا الشعبين”.