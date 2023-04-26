رئيس حكومة أوكرانيا: أمل بتسلم منظومة الدفاع الجوي بأقرب ما يمكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لرئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن الأمل بأن يصل نظام الدفاع الصاروخي (Samp/T) من جانب إيطاليا “بأقرب وقت ممكن”.

وبحسب بيان صدر عن حكومة كييف الأربعاء، ففي اللقاء الذي جمع في قصر (كويرينالي)، مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية، الرئيس ماتّاريلا وشميهال، قال هذا الأخير في حديثه مع رئيس الدولة: “إنني ممتن لإيطاليا على المساعدة الفنية والعسكرية التي تقدمها لقوات الدفاع والأمن الأوكرانية”، وبشكل خاص “حزمة المساعدات السادسة، التي تشمل أنظمة دفاع جوي حيوية. وآمل أن يصل نظام (Samp/T) إلى أوكرانيا بأقرب وقت ممكن للدفاع عن سمائها”.

ووفقا للبيان، ففي الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر إعادة الإعمار الثنائي، أكد رئيس حكومة كييف أنه “جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتوفير جميع الأسلحة والذخيرة اللازمة بسرعة وثبات من قبل الشركاء، ركزت حكومتنا على تنفيذ صيغة السلام الخاصة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي”.

وقال شميهال إن “هذه المبادرة تمثل رؤيتنا للخطوات الضرورية لضمان سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا وأمن العالم بأسره”، وأعرب عن الشكر للجانب الإيطالي على استعداده للمشاركة في تنفيذ الخطة.

كما تناول الطرفان حسب البيان، مسألة العقوبات المفروضة على الصناعة النووية الروسية وتنفيذ مبادرة “حبوب من أوكرانيا”. ثم شكر رئيس وزراء كييف، إيطاليا على “دعمها لتطلعات أوكرانيا الأوروبية”، وأعرب عن أمله بأن “تدعم إيطاليا انضمام أوكرانيا إلى الناتو أيضاً”.