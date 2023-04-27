ميلوني لزيلينسكي: “إيطاليا تراهن على مستقبل كييف”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها أكدت في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن “إيطاليا تراهن على مستقبل كييف”.

وكتبت ميلوني في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، “لقد أجريت محادثة مثمرة مع الرئيس زيلينسكي”، مبينةً أنه “تنفيذا لما وعدنا به في كييف قبل شهرين، نظمنا مؤتمر إعادة الإعمار أمس في روما”.

وخلصت رئيسة الحكومة مكررة القول، إن “إيطاليا تراهن على مستقبل أوكرانيا”.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني في تغريدة أمس: “أجريت محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، وشكرتها على عقد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا وقيادتها الشخصية في الدعم الدؤوب للشعب الأوكراني”.

وكتب زيلينسكي أنه بحث وميلوني “مزيداً من سبل التعاون في قطاع الدفاع”، كما “تطرقنا إلى الأحداث الدولية المقبلة”.