الاتحاد الأوروبي يطلق ميثاق استقرار جديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق اتفاق استقرار أكثر “توازنًا”، مع قواعد “أكثر فعالية” أيضاً، تتوخى خفضًا “تدريجيًا” للديون أكثر مما تتطلبه القواعد التي لا تزال سارية المفعول، والتي تم تعليقها عام 2020.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن “هذا الإطار ينبغي أن يحفز الإصلاحات والاستثمارات التي يحتاج إليها الاتحاد الأوروبي بشدة في السياق الجيوسياسي الجديد”.

وعلى حد تعبير المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، فإن ميثاق الاستقرار القديم “قد حل في يومه، ولا يمكن لأوروبا أن تستسلم لصورة النمو المنخفض والديون المرتفعة”.

وقد قدمت المفوضية الأوروبية في بروكسل المقترحات التشريعية التي طال انتظارها لإصلاح إطار الحوكمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت المناسب تمامًا للسماح لوزراء المالية بإجراء تبادل أولي، أو على الأقل لاتخاذ موقف على ضوء المفاوضات في إطار المجلس الأوروبي، مجلس الاقتصاد والمالية (Ecofin) وفي مجموعة (Eurogroup) غير الرسمية، المقرر اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري في ستوكهولم.