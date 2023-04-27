إيطاليا: وصول سفينة إنقاذ إلى نابولي حاملة 75 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود إلى ميناء نابولي، حاملة على متنها 75 شخصاً.

وأضافت المصادر ذاتها أن “من بين مجموعة المهاجرين، هناك 40 قاصراً و13 امرأة”، والتي “تم إنقاذها يوم الاثنين الماضي عندما كانت تبحر على متن قارب خشبي صغير في المياه الدولية بالقرب من سواحل ليبيا”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “من ناحية أخرى، تم تخصيص جزيرة لامبيدوزا الصقلية ميناء آمنا لرسو سفينة (نادر) التابعة لمنظمة (Resqship) الإنسانية الألمانية”، إذ “أنقذ كادرها يوم أمس قاربًا صغيرًا على متنه 41 شخصًا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وأشارت المصادر إلى أن “من بين الناجين، هناك امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وعدة قاصرين”، مبينةً أن “الوضع في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط مأساوي، فبعد بضع ساعات تم إبلاغ طاقمنا بحالات طوارئ عديدة أخرى في أعالي البحر”. واختتمت بالقول إن “هدفنا لم يتغير: حماية الناس وليس الحدود”.