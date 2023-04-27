البابا لرئيس وزراء أوكرانيا: السلام هش كزهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي عن لقاء دام نصف ساعة الخميس، جمع البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال.

وقال بيان فاتكاني بهذا الشأن، إنه في وقت تبادل الهدايا، أعطى بيرغوليو شميهال تمثالاً برونزياً لزهرة تتفتح وتحمل كتابة: “السلام زهرة هشة”، وهي عبارة مقتطفة من رسالة هذا العام من أجل السلام، وثيقة الأخوة الإنسانية، كتاب (Statio Orbis) الذي صدر بتاريخ 27 آذار/مارس 2020، وتم تحريره من قبل دار (ليف) للنشر بعنوان “رسالة عامة عن السلام في أوكرانيا”.

وأضافت المذكرة، أن “رئيس الوزراء الأوكراني، قدم بدوره للبابا إبريق خزفي يجسد ديكاً، بقي على حاله حتى بعد قصف وقع بالقرب من كييف”، فضلا عن “سنابل قمح من أوكرانيا، ونسخة من كتاب مصور عن الحرب المستمرة ومقاومة الشعب الأوكراني”.