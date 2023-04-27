الاتحاد الأوروبي: اللجنة السياسية والأمنية تمرر توصية تعيين دي مايو ممثلا خاصا لمنطقة الخليج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أقرت اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي توصية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية صباح اليوم بتعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج دون مناقشة، حسبما أفادت مصادر في بروكسل.

وسوف تحال التسمية إلى لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل، ليتم لاحقا إضفاء الطابع الرسمي عليها في أول اجتماع مقبل للمجلس الأوروبي.

ومن المزمع أن يتولى وزير الخارجية الإيطالي السابق منصبه في مطلع حزيران/يونيو القادم لمدة 21 شهرًا.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد رفض التعليق على تعيين دي مايو باعتبار أن المسألة تقع ضمن صلاحيات الممثل الأعلى جوزيب بوريل. وقال في تصريحات سابقة “ما هو مؤكد هو أنه ليس مرشح الحكومة الإيطالية، لكنني لا أريد أن أحكم، فمن الواضح أننا كنا سنختار شخصًا آخرا”.