ستولتنبرغ: مكالمة شي وزيلينسكي لا تغير حقيقة عدم إدانة بكين للغزو الروسي 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ بأول مكالمة هاتفية جرت أمس بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي إيجاز مع الصحفيين في العاصمة البلجيكية الخميس، استدرك ستولتنبرغ مشيراً إلى أن هذا الأمر “لا يغير حقيقة أن الصين لم تُقدم حتى الآن على إدانة الغزو الروسي”، لأوكرانيا.

في السياق ذاته، قال المحلل الجيوسياسي ورئيس معهد (آپيا)، فرانشيسكو سيشي في تصريحات متلفزة، الخميس، إنه “بادئ ذي بدء، إنها ليست وساطة، بل شكل من أشكال الضغط على روسيا، التي غدت اليوم أكثر عزلة إلى حد ما”.

وخلص سيشي مضيفاً، أن “هذا التحول غير الهائل أو العملاق من جانب الصين تجاه أوكرانيا، يمكن أن يكون أمراً في غاية الأهمية”.