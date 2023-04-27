تاياني: إيطاليا على استعداد للحوار مع جميع الأطراف السودانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن استعداد سلطات بلاده “للحوار مع جميع الأطراف” في السودان “لتجنب فراغ سياسي يمكن أن تشغله أطراف أخرى” لم يسمها.

وقال، في جلسة استماع مشتركة الخميس أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ “إيطاليا مستعدة للبقاء إلى جانب السودان شرط أن يضع قادة الجيش النظامي وقوات الدعم السريع حداً للاشتباكات”.

وكان رئيس الدبلوماسية الإيطالية قد أعلن في وقت سابق أن سفير بلاده لدى السودان سيعود قريبا إلى افريقيا لمباشرة عمله من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.