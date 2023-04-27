شميهال طلب مساعدة البابا لإعادة أطفال “نقلوا إلى روسيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إنه خلال اللقاء الذي جمعه والبابا فرنسيس هذا الصباح في الفاتيكان، “طلبت مساعدة البابا فرنسيس من أجل عودة الأطفال اليتامى الذين نُقلوا قسراً من أوكرانيا إلى روسيا”.

وأضاف رئيس الحكومة الأوكرانية في مؤتمر صحفي بمقر الصحافة الأجنبية في روما، الخميس، أنه تحدث مع الحبر الأعظم أيضاً، “حول صيغة السلام التي اقترحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لحل قضية الحرب”.

وخلص شميهال إلى القول إنه ناقش مع بيرغوليو “بالتفصيل، الخطوات التي يمكن أن يتخذها الفاتيكان لمساعدتنا في تحقيق بنود هذه الخطة”.